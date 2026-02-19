他人の会社を乗っ取ろうと8億円以上を横領したとして、74歳の男が再逮捕されました。警視庁によりますと松沢泰生容疑者と松森智恵子容疑者は、不動産管理会社「ハナマサ」が土地を売って得たおよそ10億円のうち、8億3000万円あまりを横領した疑いが持たれています。松沢容疑者は、「ハナマサ」を乗っ取ろうと、全ての株を譲り受けたとするウソの書類を裁判所に提出したなどとしてすでに逮捕・起訴されています。調べに対し2人は容