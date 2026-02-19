韓国で内乱首謀罪に問われ、死刑を求刑されている尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に対し、ソウル中央地裁は19日午後、判決を言い渡します。ソウル中央地裁前から、FNNソウル支局・濱田洋平記者が中継でお伝えします。尹被告の判決公判は、午後3時から開かれます。すでに裁判所の近くには尹被告の支持者が大勢集まっていて、「ユンアゲイン」などと訴えています。また、警察のバスがずらりと周囲を囲んでいて、現場は物々しい雰