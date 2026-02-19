北朝鮮の朝鮮労働党の党大会を前に金正恩総書記が出席する中、超大型ロケット砲の贈呈式が18日、開かれました。北朝鮮メディアによりますと首都・平壌で18日、今月下旬に開かれる党大会を前に超大型ロケット砲の贈呈式が開かれました。式典ではロケット砲を発射する車両50台が登場しました。金正恩総書記は演説で、「党大会に向けた最も貴重な贈り物」と開発した技術者らをたたえ、「世界的に最も威力ある兵器だ」と主張しました。