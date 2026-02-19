乃木坂46の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（4月8日発売）のセンターを池田瑛紗（23）が務めることが発表された。22年2月加入の5期生で、加入5年目に入ったタイミングでの表題曲初センター。さらにグループでは10年ぶりの「記録」が、ファンの間でも話題となっている。池田は加入後5期生として5期生楽曲などで活動し、5期生がシングルに初めて本格参加した23年3月リリースのシングル「人は夢を二度見る」