一週間ぶりに帰宅し玄関を開けると愛犬の熱烈歓迎が...！飼い主さんとわんちゃんがお互い待ちわびていた再会の瞬間が反響を呼んでいます。話題となった光景の投稿には、「見ていて幸せになる」「喜びに溢れてる」と心が温まった方々のコメントが寄せられ、記事執筆時点で4.8万回以上も再生されることとなりました。 【動画：１週間ぶりに帰宅→ドアを開けて『ただいま』と言うと、犬がお出迎えしてくれて…想像以上の熱烈歓迎】