東京電力柏崎刈羽原発の運営について外部の有識者が助言する会議の初会合が18日、開かれました。この「KK運営会議」は、元東北電力の原発所長や弁護士などが参加し原発の運営に助言や提言を行います。柏崎刈羽原発は6号機が再稼働し2月14年ぶりに送電が開始されています。会合では、安全文化が定着しているかや、県民の信頼向上について意見交換したということです。〈東京電力HD小早川智明社長〉「我々としては本当に身の引き締