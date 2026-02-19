新潟市の新潟三越跡地の再開発について、関係者が計画を先送りし規模縮小を検討することがわかりました。再開発を進める準備組合は18日、新潟市の中原市長を訪ね、計画を先送りして、縮小など規模見直しを検討すると説明しました。新潟三越跡地の再開発は、商業施設やマンションが入る地上37階建ての高層複合ビルの建設が計画されていました。今年度中に工事を始める予定でしたが建築費の高騰などで施工業者が決まっていない状況で