次世代型金融アプリ「Revolut（レボリュート）」を展開するREVOLUT TECHNOLOGIES JAPANは、空港の保安検査場の「ファストトラックパス」サービスを開始した。世界90以上の空港に対応し、出発・到着空港とターミナル、日付と時間帯、枚数を選択した後に支払いを行うことで、旅行当日の予約時間帯の3時間前からQRコードが表示される。料金は720円から。この他に、空港ラウンジが利用できる「ラウンジパス」も販売している。