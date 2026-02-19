リクルートは、旅行予約サイト「じゃらんnet」で、「じゃらんクーポンフェス」を2月19日から3月20日まで開催する。対象の宿泊施設で20,000円、5,000円、3,000円、2,000円、1,000円、500円が割引となる6種類クーポンを配布する。宿泊期間は8月18日チェックアウト分まで。2月26日と3月10日にもクーポンを追加配布する。配布しているのは「通常じゃらんクーポン」で、「特別じゃらんクーポン」との併用もできる。500円割引クーポン以