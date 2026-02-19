タレントのサンシャイン池崎が2月17日、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。料理マンガの金字塔『ミスター味っ子』（寺沢大介）に登場する人気メニューを再現する動画を公開した。 （関連：【画像あり】『ミスター味っ子』名物メニューを完全再現） 『ミスター味っ子』は、亡き父が残した「日之出食堂」を母とともに支える主人公・味吉陽一が、類稀な料理の才能を活かし、料理人たちとの勝負