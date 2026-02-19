JR東日本は、新幹線予約サービス「JRE GO（ジェイアールイー・ゴー）」を今秋ごろに開始する。予約体験を刷新し、新幹線予約を最短4ステップ、わずか1分で可能とするサービス。JR東日本エリアの新幹線eチケットに特化し、列車の比較検討もしやすいデザインとする。乗車変更や払い戻しもできる。「えきねっと」を始めて使う人は予約完了までに平均数十分を要し、会員登録や変更などが難しいといった意見があり、乗車当日の予約が半