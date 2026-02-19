メゾン キツネは、東京発のデニムブランドKUROとのコラボレーションによるカプセルコレクションを発表し、3月3日より発売します。本コレクションは、パリと東京という二つの都市に根差したブランドが共有する価値観を基盤に制作されたものであり、日本との文化的な関係性を新たなかたちで提示する試みとなっています。Courtesy of Maison KitsunéMaison KitsunéとKUROは、「服を単なるプロダクトではなくカルチャーとし