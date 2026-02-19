NTTドコモは、5G SA（スタンドアローン）とHPUEに対応した11インチタブレット「dtab d-51F」を2月26日に発売する。ドコモオンラインショップでの価格は6万5230円。 「dtab d-51F」は、5G SAに対応することで高速な通信を可能にした。さらに、端末の送信電力を高めるHPUE（High Power User Equipment）にも対応している。これにより、従来の端末では電波が届きにくかった建物の奥や地下、山間部や海辺といった場所で