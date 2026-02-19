皆川への期待が日に日に高まっている(C)産経新聞社日に日に評価は高まっています。巨人のドラフト4位ルーキー・皆川岳飛です。前橋育英高では最速147キロを誇る剛腕投手としても活躍。その才能は中央大に進学後、開花し、1年春からレギュラーに。尻上がりに調子を上げ、4年秋には打率.447をマークし、首位打者に輝きました。大学ラストゲームで、東都大学野球リーグ史上25人目となる通算100安打を達成するなど、勝負強さも秘め