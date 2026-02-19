銅メダルでニ冠を逃し、涙を拭う村瀬心椛(C)産経新聞社ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月18日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、村瀬心椛が85.80点で銅メダルを獲得した。女子ビッグエアとの二冠を狙ったが、87.83点で金メダルに輝いた深田茉莉に届かなかった。【動画】こんな滑りある？山中の川をスノーボードで村瀬心椛が軽やかに滑る実際のシーン逆転を狙った3回目。村瀬はトリプルコークを鮮やかに決め