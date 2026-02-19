MLB・ホワイトソックスのベナブル監督が、オープン戦初戦に村上宗隆選手をスタメン起用する予定であることを明かしました。キャンプ3日目に突入し、チームメートとも笑顔で交流する場面が増えた村上選手。この日は時折、雨も降る少し寒い環境下での練習にはなりましたが、ライブBPにも参加するなど軽快にメニューをこなしました。ベナブル監督は日本時間21日に行われるオープン戦初戦となるカブス戦に、村上選手をスタメン起用する