【ロサンゼルス＝後藤香代】未成年のＳＮＳ依存が世界的に問題となる中、米国で始まったＳＮＳ事業者を相手取る訴訟が注目を集めている。第三者の投稿ではなく、ＳＮＳの設計上の責任が争点だ。「インスタグラム」を運営する米ＳＮＳ大手メタのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）が１８日、米ロサンゼルスの裁判所に初出廷し、利用時間を増やす仕組みを意図的に設計したとの原告側の主張を否定した。原告はカリフ