サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１８日、決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ第１戦が行われ、昨季準優勝のインテル（イタリア）はアウェーでボデグリムト（ノルウェー）に１―３で敗れた。前半２０分に先制され、同３０分に同点に追いついたものの後半の２失点で敗戦を喫した。ニューカッスル（イングランド）は、ＦＷゴードンが前半だけで４得点を記録するなどカラバフ（アゼルバイジャン）にアウェーで