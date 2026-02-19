神奈川県警で不正な交通違反の取り締まりが繰り返されていた問題を受け、警察庁の楠芳伸長官は19日の定例記者会見で「取り締まりに対する国民の信頼を損ないかねない重大な事案だ」と述べ、全国の警察に指導する考えを示した。