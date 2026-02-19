マンション売却などで得た利益を申告せず約4300万円を脱税したとして、東京国税局査察部が、法人税法違反の疑いで、不動産賃貸業「N＆K」（千葉県木更津市）と、同社の加藤順一郎社長（70）を東京地検に告発したことが19日、関係者への取材で分かった。関係者によると、同社は2023年2月、所有していた東京都品川区のマンション1棟を売却。別の物件の賃料も合わせ、23年5月までの1年間に約1億7200万円の所得を得たが、確定申告