偽造された身分証明カードを使って米軍施設に侵入したとして、神奈川県警がイラク在住の４０歳代の日本人の男を、米軍の使用区域への侵入を禁じた刑事特別法違反容疑で立件する方針を固めたことが捜査関係者への取材でわかった。男は１９日に帰国する予定で、県警は任意同行を求め、事情を聞く。捜査関係者によると、男は大手総合商社の社員で、イラクに駐在している。男は昨年１０月、米軍関係者と偽った身分証明カードを使用