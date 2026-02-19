「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）午前の練習で野手陣がブルペンで目慣らしを行った。だが投げている投手が松本だけという状況となったため、捕手側のスペースに野手陣が渋滞する珍シーンがあった。シートノック終了後、打者陣がヘルメットをかぶり、バットを持って続々とブルペンへ。各打者が打席に立って目慣らしを行う予定だったとみられるが、投球練習をしていたのは松本だけ。捕手側のスペースが混雑した状態にな