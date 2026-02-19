ニューアーク・リバティー国際空港に緊急着陸したジェットブルー543便＝18日/WABC（CNN）米格安航空ジェットブルーの543便が18日、機内で煙が発生したため、ニュージャージー州ニューアーク・リバティー国際空港に緊急着陸した。乗客は滑走路へ避難し、空港は一時閉鎖された。港湾管理当局がCNNに語ったところによると、ジェットブルー機は同日午後5時半過ぎ、フロリダ州ウェストパームビーチに向けて離陸。その後「エンジントラブ