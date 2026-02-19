南海トラフ地震の発生が高い確率で想定される中、いざという時、私たちはどのように行動できるのでしょうか。名古屋市を舞台に、隣人との助け合いや多言語対応を通して、自助・共助の備えの重要性を伝えます。 ■自助・共助の備えの重要性 今後30年以内に60％から90％程度以上の確率で発生すると言われている「南海トラフ地震」。甚大な被害が想定されています。では、今私たちはどう備えるべきか。これは名古屋市を