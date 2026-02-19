アドバンテッジリスクマネジメントは2026年2月17日、ストレスチェック義務化10年の現状に関する調査結果を発表した。調査期間は2025年11月18日〜12月10日、調査対象は同社メールマガジン会員の企業・団体の人事労務担当者、有効回答数は200名、調査方法はWebアンケート。○義務化項目以外の実施状況義務化項目以外の実施状況ストレスチェック実施企業190名に聞いたところ、「集団分析の実施」(82.1%)が最多。次いで「相談窓口の設