寒気の影響を受け、この時期らしい寒さとなっている19日の石川県内。20日以降、気温が上昇する見込みで、体調管理に注意が必要です。19日の石川県内は、西高東低の冬型の気圧配置となり、午前11時の気温は、金沢で4.1度などと各地で冷え込みが続いています。最高気温は金沢・輪島ともに6度と予想されていて、一日を通してこの時期らしい寒さとなりそうです。