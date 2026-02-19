日本マクドナルドは2月25日より、バリューセットのセットドリンクにMcCafeのフラッペとスムージーを追加する。「バリューセット」セットドリンク McCafeのフラッペとスムージーこれまでフラッペとスムージーは単品販売のみだったが、利用者からセット対象を求める声が多く寄せられていたという。今回の変更により、バリューセット価格に+200円で、セットドリンクをフラッペまたはスムージーに変更できるようになる。McCafeのフラッ