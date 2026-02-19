「NISAは非課税で投資できる制度」と聞いて、将来に向けて積立投資を始める人は多いでしょう。ただ、例えば、35歳から年間150万円をNISAで運用を始めた場合、非課税枠を使い切り、その後の投資は課税口座になる可能性があります。 本記事では、新NISAの仕組みを整理したうえで、途中から課税されると言われる理由と、課税を防ぐための対策について解説します。 NISAはどんな制度？ NISA（少額投資非課税制度）は、投