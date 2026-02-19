任期満了に伴う石川県知事選挙が19日に告示されました。これまでに3人が立候補を届け出て、17日間の選挙戦に入りました。立候補したのは届け出順に前金沢市長で新人の山野之義候補(63)。元文部科学大臣で現職の馳浩候補(64)。被災者支援センター元事務局長で新人の黒梅明候補(78) の3人です。山野候補は、金沢市の石川護國神社で出陣式を行いました。 新人・山野 之義 候補：「県民の皆さん一人一人に寄り添って、危機に