FOOD & LIFE INNOVATIONSは、大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」にて『杉玉の真っ向勝負』を2月19日から全国店舗で開催する。『杉玉の真っ向勝負』○杉玉の真っ向勝負 商品概要目玉商品は「杉玉の真っ向5貫盛り」。とろける煮穴子、柚子香る 餡かけ海老握り、平目の昆布〆握り あん肝ポン酢のせ、とろにしんの鞍掛握り、飲める炙りメヒカリを一皿に盛り込んだ。素材にこだわり手間暇をかけた一皿だという。価格は1,089円。とろに