【モデルプレス＝2026/02/19】女優の原日出子が2月17日、自身のInstagramを更新。家族で囲んだ夕食の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】66歳ベテラン女優「理想の食卓」たっぷりの野菜と肉が入った豪華しゃぶしゃぶ◆原日出子、家族でしゃぶしゃぶ原は「今夜も 家族みんなでご飯 季節の変わり目は 体調を崩しやすいので しっかり栄養を取って スタミナをつけたいですね」とつづり、食卓や食材の写真を複数枚投稿。「今夜は