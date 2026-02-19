BTSのリーダー、RMが母親との愉快なやり取りを公開した。2月18日、RMは自身のインスタグラムで、母親とのメッセージのやり取りを公開。【写真】RM、BTS解散を考えたリーダーの苦悩と愛掲載された画像には、RMの母親が息子の運転姿が映った映像を共有しながら送ったメッセージが収められている。運転する息子の姿がよほど不思議だったのか、母親は「アンタ、これ本物？」「ふふ、本物みたい」と驚いた様子を見せた。ファンの間でも