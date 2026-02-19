旧香川県立体育館高松市福岡町 旧香川県立体育館の解体工事を確認、指導する「監理業務」の指名競争入札が再び不調に終わったことが分かりました。 旧香川県立体育館（高松市福岡町）の解体工事は、2025年12月、県が高松市の合田工務店と8億4700万円で請負契約を結んでいます。監理業務は、この解体工事が安全かつ適正に行われているかを確認、指導するものです。 香川県は2026年1月20日、高松市の建築設計事務所12社