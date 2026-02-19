陸上自衛隊善通寺駐屯地 陸上自衛隊善通寺駐屯地の隊員が4日間、駐屯地に戻らなかったなどとして減給処分を受けました。2026年2月19日付で、減給1カ月15分の1の懲戒処分を受けたのは、善通寺駐屯地第14情報隊の1等陸士です。善通寺駐屯地によると1等陸士は、2024年11月に許可を取って外出しましたが決められた時刻までに戻らず、4日後に県外で保護されました。1等陸士は「遠方に行きたかった。大変申し訳ない」と話して