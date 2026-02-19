イノベーションを「エネルギー」という視点で読み解くことで未来を考えてゆくメディア「EMIRA」は２月14日、早稲田大学パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム（PEP）とともに、ビジネスアイデアコンテスト「EMIRAビジコン2026 エネルギー・インカレ」を早稲田大学内にて開催。EMIRA最優秀賞をはじめとした各賞の受賞者が決定した。 このコンテストは、早稲田大学を代表校に13大学が連携する５年一貫の博士人材育成