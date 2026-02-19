聖地ニューポート・パグネルの鮮烈な記憶『アストン マーティン・ヴァンキッシュ』は、個人的にとても大きな思い入れがあるモデルだ。【画像】835ps&1000NmのV12ツインターボ！アストン マーティン・ヴァンキッシュ・ヴォランテ全69枚それは初代ヴァンキッシュとなる『V12ヴァンキッシュ』が誕生した2001年のこと。テストドライブのチャンスを得た筆者が訪ねたのは、当時アストン マーティンが本社施設や、それに併設してフ