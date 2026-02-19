19日朝、埼玉県狭山市の住宅に複数の人物が押し入って住人の高齢男性に暴行を加えたうえ現金などを奪って逃走する強盗致傷事件がありました。警察によりますと19日午前4時半ごろ、狭山市の2階建て住宅で「何人かが室内に入ってきた」と住人の男性から110番通報がありました。複数の人物が押し入って1階の部屋で寝ていた男性を棒のようなもので複数回殴り、現金などを奪って逃走したということです。男性は頭にケガをして病院に搬送