高市首相は第2次内閣発足を受けた会見で、来年度予算の年度内成立に意欲を示しました。与党内からは容認論が出る一方、野党側は強く反発しています。中継です。予算案の審議は、解散総選挙で例年より1か月遅れています。これを異例のペースで成立させるとの高市首相の強い意欲が、永田町の慣例を破るのか、「高市一強」の試金石となります。高市首相「野党の皆さまにもご協力をお願いしながら、令和8年度予算と今年度末までに成立