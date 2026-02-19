ビッグエア（BA）金メダリストで、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が19日、自身のインスタグラムを更新。会心演技も2冠ならず、率直な思いをつづった。村瀬は逆転を狙った最終3回目に85・80点を出して銅メダル。スノーボードで1大会複数メダル獲得は日本初。五輪初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）がこの種目日本勢初の金メダルを獲得した。「正直着地した瞬間。やっとスロープスタイル