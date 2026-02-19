東京証券取引所19日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日の米国株高や、外国為替市場での円安ドル高進行が追い風となった。前日終値からの上げ幅は一時500円を超えた。午前終値は前日終値比454円99銭高の5万7598円83銭。東証株価指数（TOPIX）は38.31ポイント高の3845.56。前日の米国株式市場で、人工知能（AI）市場拡大への期待などから主要な株価指数がそろって上昇し、東京市場に波及した。半導