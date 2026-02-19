読売新聞は１９日、スノーボード女子スロープスタイルで深田茉莉選手（１９）が金メダル、村瀬心椛（ここも）選手（２１）が銅メダルを獲得したことを伝える号外を発行し、東京や大阪などで配布した。東京都千代田区のＪＲ有楽町駅前では午前８時頃から配布が始まり、通勤途中の会社員らが次々と手にしていた。号外を受け取った横浜市鶴見区の会社員男性（６４）は「日本勢のメダルラッシュは誇らしく感じる。若い世代の活躍を