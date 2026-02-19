お笑いタレントの永野が１８日深夜放送の人間研究所に出演。ゲストの元ＫＡＴ−ＴＵＮ・中丸雄一を「どの口が言ってんだ。『絶対浮気すんじゃねーぞ！』って」と砲撃した。動物がホモ・サピエンス（人間）の謎の行動を研究するアニマルバラエティー。この日は人気企画「業界人にコンサルしてもらおう！」と元アイドルである中丸が、女性視聴者を増やすさまざまな方法を伝授した。中丸は「女性ってもしかしたら、どストレート