ミラノ・コルティナオリンピック大会13日目、スノーボード男子スロープスタイルで、20歳の長谷川帝勝選手が魅せてくれた。オーバーワークから2025年12月に半月板を損傷した長谷川選手は、実績十分のビッグエアで11位に沈んだが、このスロープスタイルでようやく本領を発揮した。“練習の虫”が、努力で銀メダルをつかんだ。長谷川帝勝選手：不安な気持ちもすごくあったんですけど、でもやれるだろうって自信もあったし、その中で本