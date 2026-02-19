大雪による悪天候に伴い、きょう（19日）全日空と日本航空は、北海道の新千歳空港を発着する便など国内線あわせて84便の欠航を発表しました。全日空は新千歳空港の発着便を中心にきょう昼過ぎまでに、38便が欠航、日本航空は46便が欠航し、あわせて12700人に影響が出る見込みです。全日空と日本航空は、今後も天候の状況によりそのほかの便にも影響が出る可能性があるということで、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼