ビーズカーテンの存在意義を問う投稿がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】こちらも懐かしい！木製の玉が連なる「珠のれん」。手掛けるのは国内で1社だけ「先住者が残してたこのツブツブカーテンなんやけど、メガネにカチカチ当たって不安になる ばあちゃんちとかで良く見たけどコレってなんのメリットがあるんだろ…」と投稿したのは熊本で農家を営んでいるキノさん（@kinoko0214）。ビーズなどを紐で繋げてカーテン