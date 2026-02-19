為替の円安・円高は、多くの企業業績に直接的な影響を与える重要な要因です。今回は為替の「円安」についてご説明します。「円安」ってどういうこと？為替が円安に振れるとは、外国通貨に対して円の価値が下落することを指します。例えば、1ドル＝130円だった為替レートが1ドル＝150円になる場合、同じ1ドルを購入するためにより多くの円が必要になります。これは円の購買力が低下した状態を意味します。円安は、日本の輸出企業に