トヨタ「最新ランドクルーザー250」に注目！「キング・オブ・4WD」と称されるほど、世界中で絶大な信頼と人気を誇るトヨタ「ランドクルーザー（ランクル）」。その圧倒的なタフさから「過酷な環境でも必ず帰ってこられるクルマ」として高く評価されています。一方で、その資産価値の高さゆえに「盗難被害に遭いやすい車種」という、不名誉な注目を集めてしまう一面も。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「本格四駆」です！