3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク開業25周年を前に「より選ばれる企業」を目指して、パーク運営の原動力となっているクルー（従業員）への包括的な投資を一層促進し、3月1日付で正社員の給与について平均6.5％の昇給を実施することを発表した。【写真】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで働くクルーたち■職場環境の改善も実施昨年開催された大阪・関西万博での盛り上がりの熱を