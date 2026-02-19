きのう山形県寒河江市で、２人組の男が刃物のようなもので男性を脅し現金８０万円を奪ったうえ、男性を車で連れまわす強盗事件がありました。 【写真を見る】犯人は未だ逃走中2人組の男が現金80万円奪い車で被害者を連れまわす被害者にケガはなし（山形） 男らは男性を解放した後、徒歩で逃げたとみられ、警察が行方を追っています。 警察によりますと、きのう午前１０時半ごろ、寒河江市柴橋の住宅でこの家に住む５０代の