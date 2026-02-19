2年半前にオープンしたテイクアウト専門店「たこ焼き あいちゃん」。 夫婦で営むたこ焼き店で、粉やソースは独自にブレンドするなど素材にこだわっています。作り置きはせず注文が入ってから作るスタイルなので、熱々が食べられると冬はとくに人気が高まっています。 定番の一番人気は「たこ焼き こだわりソース(600円/税込み・6個)」。 生地は柔らか＆トロトロ食感で、なめらかな舌触りが店のウリ。独自に